Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Nachtrag zur Pressemeldung "Nienburg - Polizeiliche Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 87-Jähriger mit Foto" vom 28.07.2021 und weiteres Foto der Vermissten

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg hat bereits erste Hinweise zur der 87-jährigen Vermissten erhalten. Laut einer Kameraaufzeichnungen befand sie sich am Montag, 26.07.2021, gegen 14.25 Uhr in der Unterführung des Nienburger Bahnhofes und verließ diesen in Richtung stadteinwärts.

Gesichert ist die bereits beschriebene Bekleidung. Die Vermisste trägt auf dem Video einen grau-karierten Hosenanzug und hell-grauen Hut und führt eine helle Handtasche bei sich. Auffällig sind zudem ihre dunkel gefärbten Haare.

Die Polizei Nienburg bedankt sich für die bisherigen Anrufe und hofft auf weitere Hinweise, die telefonisch unter (05021) 9778 115 entgegengenommen werden.

