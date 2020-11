Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einschleichdiebstahl in Haste: Unbekannter Mann stiehlt Bargeld aus Wohnhaus

HasteHaste (ots)

(HAA) Am Freitag, den 13.11.2020, gegen 10:50 Uhr, wurde aus einem Wohnhaus in der Dorfstraße in Haste Bargeld entwendet. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangte der bisher unbekannte Täter über eine unverschlossene Hintertür in den Wohnbereich des Hauses. Die Hausbewohner waren durch Zufall auf den Mann aufmerksam geworden, als dieser kurz in das Zimmer hineinschaute, in dem sie sich gerade aufhielten. Als die Hauseigentümerin den Mann zur Rede stellte, gab dieser für sie glaubwürdig an, seinen Hund zu suchen. Nach einem kurzen Gespräch verließ der Unbekannte das Haus wieder. Erst später bemerkten die Bewohner, dass der Mann Bargeld aus mehreren im Haus befindlichen Handtaschen entwendet hatte. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei in Bad Nenndorf. Der flüchtige Täter wird als ca. 30-jähriger, etwa 175 cm großer, schlanker Mann, beschrieben. Er trug einen flaumigen Vollbart, kurze braune Haare und war mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans, Turnschuhen und einer schwarzen Mütze bekleidet. Zeugen, die möglicherweise den Täter gesehen haben oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Nenndorf, unter der Telefonnummer: 05723/94610 zu melden.

