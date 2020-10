Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl aus Pkw

ObernkirchenObernkirchen (ots)

(ma)

An der Sporthalle auf dem Kammweg in Obernkirchen wurde am Mittwoch in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr aus einem geparkten Pkw VW Golf zwei Taschen und eine Herrenjacke gestohlen.

Der unbekannte Täter schlug die Seitenscheibe an der Beifahrerseite des Fahrzeugs ein und entwendete die von außen erkennbaren Gegenstände.

Neben einem schwarzen Rucksack der Marke Cyberton wurde ein Sportbeutel und eine rote Herrendaunenjacke der Marke Patagonia gestohlen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

