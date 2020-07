Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auto fährt gegen Mauer

Bad Eilsen/Heeßen (ots)

(ma)

Eine 19jährige Autofahrerin ist am Montag gg. 14.45 Uhr beim Abbiegen von der Bundesstraße 83 in Heeßen in die rechtsseitige Auestraße nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit ihrem Pkw Renault gegen eine dortige Begrenzungsmauer geprallt.

Die junge Dame aus dem Kalletal blieb unverletzt; am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 5.500 Euro.

