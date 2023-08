Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Übergabe des Sicherheitsberichtes in der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hameln (ots)

Der Sicherheitsbericht 2022 der Polizeidirektion Göttingen dient dazu, dem Leser Einblicke in die geleistete Polizeiarbeit zu geben und diese innerhalb der Polizeidirektion Göttingen transparent und nachvollziehbar darzustellen. Nicht nur Einblicke in die Bereiche der Kriminalitätsbekämpfung, Prävention, Einsatzmanagement oder Verkehrssicherheitsarbeit werden hier gegeben. Neben dem "Demokratieschutz" ist auch der Bereich "Polizei in Zeiten von Ressourcenknappheit" ein wichtiges Thema dieser Handreichung. Denn die Energiekrise ist ein Bereich, die auch vor der Polizei nicht Halt macht.

Zusätzlich erhalten Interessierte einen Einblick über die Arbeit der Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Göttingen und somit auch in ihre regionale Polizei.

Die siebte Auflage des Sicherheitsberichtes wurde auch in diesem Jahr in Hameln an die Bundestags- sowie Landtagsabgeordneten und den Oberbürgermeister übergeben. In einem persönlichen Austausch schaffte Inspektionsleiter Matthias Kinzel einen Raum, um seinem Angebot aus dem Bericht direkt Folge zu leisten: "Warum nicht in diesem Jahr einfach mal darüber reden". Unter diesem Motto lud er die Bundestagsabgeordneten Mareike Lotte Wulf, Johannes Schraps und Helge Limburg, sowie die Landtagsabgeordneten Britta Kellermann, Constantin Grosch und Ulrich Watermann, zu Gesprächen in die Räumlichkeiten der Polizeiinspektion in Hameln ein. Dort fand ein lebhafter Austausch zwischen Politikern und Vertretern der Polizei, unter anderem über die über dem Landesdurchschnitt liegende Aufklärungsquote der Inspektion, statt. Mit 69,43% stellt diese Quote den zweithöchsten Wert aller Polizeiinspektionen im Land dar. Matthias Kinzel resümiert: "Mit dem Sicherheitsbericht können wir allen Interessierten unsere Arbeit näherbringen und über verschiedene Themen informieren. Diese Einblicke sorgen für Transparenz und schaffen Vertrauen."

Der Oberbürgermeister der Stadt Hameln, Claudio Griese, erhielt durch die Leiterin des Einsatzbereiches der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, Marina Vieth, den Sicherheitsbericht 2022 während eines persönlichen Austauschs über aktuelle Themen, die Polizei und Verwaltung verbinden. Weitere Übergaben im persönlichen Dialog folgen.

Wenn auch Sie sich über die Arbeit Ihrer Polizei in den Landkreisen Hameln-Pyrmont und Holzminden informieren möchten, können Sie den Sicherheitsbericht auf der Homepage der Polizeidirektion Göttingen unter https://bit.ly/3Pd2ifq herunterladen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell