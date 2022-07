Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Illegale Müllentsorgung auf Waldparkplatz

Emmerthal - Grohnde (ots)

Am Samstagvormittag wurde der Polizei in Hameln eine illegale Müllentsorgung auf dem Wanderparkplatz im Wald zwischen Grohnde und Welsede an der Landesstraße 429 gemeldet. Unbekannte Täter haben dort vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag, eventuell auch schon früher ca. 250 alte PKW-Reifen entsorgt. Auffällig an den Altreifen ist, dass bei fast allen die seitliche Reifenflanke herausgeschnitten wurde, so dass fast nur noch die Laufflächen übrig blieben. Dadurch konnte man mehrere alte Reifen verschiedener Größen platzsparend ineinander schieben (siehe Foto). Wer kennt einen Reifenhändler o.ä., der auf diese Art und Weise seine Reifen vor der Entsorgung bearbeitet? Wer kann Hinweise auf den Entsorger geben oder hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen an dem Wanderparkplatz gemacht ? Hinweise bitte an die Polizei in Hameln unter 05151/933-222 oder an die Polizeistation Emmerthal unter 05155/9595015

