Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Eigentümer eines Damenrades gesucht

Hessisch Oldendorf (ots)

Bereits am 23.09.2021 wird im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung in Hessisch Oldendorf ein Damenrad der Marke Pegasus, Typ Milano G aufgefunden. Da der Tatverdächtige keine Angaben zum Fahrrad machte und keinen Eigentumsnachweis vorlegen konnte, besteht der Verdacht, dass es sich um Diebesgut handelt. Wem gehört das abgebildete Fahrrad? Hinweise bitte an die Polizei Hessisch Oldendorf unter Tel.: 05152/698720

