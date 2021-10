Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall zwischen PKW und Linienbus in Hameln

Hameln (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 07:25 Uhr in Hameln, auf dem Hastenbecker Weg, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Nach bisherigen Erkenntnissen waren beide Fahrzeuge zunächst nebeneinander auf der in Richtung stadteinwärts zweispurigen Fahrbahn unterwegs. Als der 56-jährige Fahrer des VW Sharan aus Hameln den Fahrstreifen nach links wechseln wollte, kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit dem auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Linienbus. Der Fahrer des Linienbusses, ein 56-jähriger Hamelner, konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich 37 Fahrgäste im Linienbus, wovon acht Personen leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Aufgrund der Vielzahl an Fahrgästen waren mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Schadenshöhe wird vorläufig auf ca. 8.000,-EUR geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Hastenbecker Weg gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell