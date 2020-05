POL-HM: Einbruch in Café im Bismarckturm - Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Am Sonntag (17.05.2020; 19:00 Uhr bis 22:10 Uhr) brachen bisher unbekannte Täter in das ehemalige Café im Bismarckturm in Hameln ein. Die Tat wurde erst am Montagvormittag (18.05.2020) durch den Geschädigten angezeigt.

Die Täter schlugen eine Terrassentür ein, um in das Objekt zu gelangen, woraus nach Angaben des Geschädigten mehrere Elektronikgeräte entwendet wurden.

Die Polizei Hameln (05151/933-222) sucht Zeugen die zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Bismarckturms waren und möglicherweise Personen beobachtet, oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

