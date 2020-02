POL-HM: Unfallflucht - roter Transporter gesucht

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Am 19.02.2020, gegen 16:15 Uhr, befahren ein roter Transporter, eine Landwirtschaftliche Zugmaschine der Marke Kubota mit Anbaugerät und ein VW Touran hintereinander die Südstraße in Richtung Schillerstraße. Als der vorausfahrende Transporter überraschend und ohne ersichtlichen Grund abrupt abbremst, muss die dahinter fahrende Zugmaschine eines Garten- und Landschaftsbau Unternehmens aus Extertal ebenfalls stark abgebremst werden. Der nachfolgende VW Touran, eines 51jährigen Mannes aus Bad Pyrmont, fährt auf bzw. unter das Anbaugerät der Zugmaschine auf (Foto). Am Anbaugerät und dem Touran entstehen Sachschaden, der Pkw muss abgeschleppt werden. Der Fahrer des Transporters fährt danach weiter, ohne sich um den nachfolgenden Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht nach einem roten Transporter mit weißer Aufschrift und verglasten Hecktüren. Hinweise bitte an 05281-94060.

