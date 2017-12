POL-HM: Zwei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen; aufmerksamer Nachbar gibt entscheidenden Hinweis

Holzminden (ots) - Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag bekam die Polizei Holzminden gegen Mitternacht einen Hinweis eines aufmerksamen Nachbarn in der Innenstadt von Holzminden. Dieser hatte zwei Personen beobachtet, die sich auf einem Grundstück in der Nachbarschaft bewegten. Kurze Zeit später habe der 48-jährige Anrufer merkwürdige Geräusche von dem Grundstück wahrgenommen und den Verdacht eines Einbruchs gemeldet. Sofort eingesetzte Polizeikräfte aus Holzminden, Höxter und Bodenwerder konnten das Objekt, ein leerstehendes Einfamilienhaus, umstellen und zwei amtsbekannte 47- und 52-jährige Täter festnehmen. Einer der beiden hatte die Flucht ergriffen, konnte jedoch durch einen Beamten überwältigt werden, der andere Täter hatte sich auf dem Grundstück versteckt. Beute hatten beide Täter noch nicht erlangt, es waren jedoch bereits Einbruchspuren am Objekt feststellbar. Bei den Personen konnte entsprechendes Einbruchwerkzeug festgestellt werden. Beide Täter müssen sich nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls verantworten.

