POL-HM: Einbruch in Lebensmittelmarkt in Tündern aufgeklärt

Hameln (ots) - Ermittlern des Fachkommissariats 2 beim Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden ist es nach intensiven Ermittlungen gelungen, einen am Samstag, 09.12.2017, gegen 03:00 Uhr erfolgten Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in Tündern aufzuklären.

Ein zunächst unbekanntes Täterpaar war nach Einschlagen einer Scheibe in die Räumlichkeiten des Marktes eingedrungen und entwendete dort Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro.

Während der maskierte männliche Täter im Ladenlokal agierte, sicherte seine weibliche Begleiterin draußen das Tatgeschehen ab.

Anhand einer im Objekt vorhandenen Videokamera konnte der Tatablauf minuziös nachvollzogen und für die Ermittlungen wichtige Details gewonnen werden. Aufgrund der Gesamtumstände war anzunehmen, dass die Täter in räumlicher Nähe zum Tatort wohnten. Nach einem Hinweis fokussierten sich dann die Ermittlungen auf ein seit kurzer Zeit in Tündern aufhältiges Paar.

Bei einer am Donnerstag auf richterliche Anordnung durchgeführten Durchsuchung bei den Tatverdächtigen wurde umfangreiches Beweismaterial sowie Teile der Beute aufgefunden.

Die 23-jährige weibliche Täterin wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Gegen ihren bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen 21-jährigen Freund lag zudem ein Sicherungshaftbefehl vor. Er wurde am Freitag einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl verkündete.

Aktuell wird geprüft, ob das Paar für weitere Straftaten im hiesigen Bereich infrage kommt.

