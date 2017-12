POL-HM: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Salzhemmendorf (ots) - Am Freitag, dem 22.12.2017, gegen 20:54 Uhr, befährt ein 24-jähriger Mann mit seinem Pkw die Landesstraße 462 von Salzhemmendorf in Richtung Thüste. Auf gerader Strecke kommt er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, gerät in den Straßengraben, stößt dort gegen das Betonrohr einer Grabenüberführung und prallt letztlich frontal gegen einen Straßenbaum. Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer wird im Vorbeifahren auf den stark qualmenden Pkw aufmerksam und verständigt die Rettungskräfte. Für den im Fahrzeug eingeklemmten Unfallfahrer kommt jede Hilfe zu spät. Er verstirbt noch an der Unfallstelle. Die Landesstraße 462 wird in dem betroffenen Bereich in der Zeit von 21:15 Uhr bis 01:30 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Pressestelle

Polizeikommissariat Bad Münder

Telefon: 05042/93310

E-Mail: poststelle@pk-bad-muender.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell