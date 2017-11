POL-HM: Mutmaßliche Fahrraddiebe und Hehler angetroffen - rechtmäßige Eigentümer von sichergestellten Fahrrädern gesucht

3 weitere Medieninhalte

Hameln (ots) - Wir suchen mal wieder die rechtmäßigen Eigentümer von Fahrrädern, die im Rahmen von Einsätzen und Überprüfungen sichergestellt wurden.

Zunächst haben wir ein CUBE-Mountainbike AIM Cross Country CMPT mit 24 Gängen und Retroklingel im Angebot. Die Lackierung entspricht in etwa der Signallackierung unserer neuen Funkstreifenwagen (nicht hundertprozentig, aber fast). Dieses Fahrrad wurde sichergestellt, als ein 23-jähriger Mann aus Göttingen dieses in einem Hamelner An- und Verkaufsgeschäft veräußern wollte und dem Geschäftsinhaber das angebotene Zweirad und insbesondere das Verhalten des Anbieters verdächtig vorkam. Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet.

Bei dem zweiten Fahrrad handelt es sich um ein eher unauffälliges, aber nicht minderwertiges "Cube Touring" Trekkingrad. Es hat ebenfalls 24 Gänge und einen Getränkehalter. Der 29-jährige, derzeit in Hess. Oldendorf lebende Mann hatte es der Polizei relativ leicht gemacht: er telefonierte während der Fahrt und hatte sogar noch das durchtrennte Fahrradschloss dabei. Der Kontrollierte konnte weder einen Nachweis erbringen, dass er der rechtmäßige Eigentümer des Fahrrades ist, noch konnte er das durchtrennte Fahrradschloss erklären. Das Fahrrad wurde sichergestellt und sucht nun seinen Eigentümer.

Sachdienliche Hinweise wie immer unter Tel. 05151/933-222 an die Polizei Hameln.

