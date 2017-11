POL-HM: Nach Auffahrunfall: Lkw gesucht

Hameln (ots) - Bei Verkehrsunfallfluchten kennt man es gewöhnlicher Weise so, dass der mutmaßliche Verursacher sich von der Unfallstelle entfernt und das Weite sucht. In diesem Fall hat sich der Geschädigte vom Unfallort entfernt. Möglicherweise unbeabsichtigt, da der Fahrer / die Fahrerin des betroffenen Lkw den Aufprall überhaupt nicht bemerkt haben muss.

Ereignet hat sich der Auffahrunfall bereits am Montag, 13.11.2017, gegen 09.45 Uhr, am Brückenkopf. Eine 28-jährige Frau aus Aerzen wollte mit einem 3er-BMW von der Münsterbrücke kommend nach links auf die Pyrmonter Straße auffahren. Vor ihr fuhr ein weißer Lkw, der plötzlich stoppte. Die BMW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des Lkw auf. Zumindest am BMW entstand Sachschaden.

Der Lkw fuhr nach dem Unfall auf der Pyrmonter Straße stadtauswärts davon. Eine detaillierte Beschreibung vom Lkw gibt es nicht.

Der zuständige Sachbearbeiter des Fachkommissariats 7 sucht nun den Lkw, der eventuell im Heckbereich beschädigt sein könnte. Hinweise bitte unter Tel. 05151/933-222 an die Polizei Hameln.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jens Petersen

Telefon: 05151/933-104

E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell