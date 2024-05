POL-HI: Zeugen nach Handtaschenraub gesucht

Hildesheim (ots) - Elze:(ger) Im Zeitraum 13.05.24 - 19.05.24 kam es in Elze, Gronau und Eime zu Beschädigungen und zum Diebstahl von Wahlplakaten der AfD. In der Elzer Hauptstraße wurden vier doppelte Wahlplakate beschädigt. In Eime, in der Langen Straße, wurden zwei Wahlplakate entfernt und hinter eine Laterne gesteckt. In der Gronauer Straße wurden weitere Wahlplakate zerstört. In Gronau wurden die Wahlplakate in ...

mehr