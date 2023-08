POL-HI: Tägliche Ereignismeldung der Polizei Hildesheim zum M'era Luna 2023 Sonntag, 13.08.2023

Hildesheim (ots) - Alfeld OT Föhrste - (rob) Am heutigen Sonntag wurde der Polizei in Alfeld ein beschädigter Stromverteilerkasten an der Bahnstrecke von Alfeld nach Föhrste gemeldet. Der besagte Kasten befindet sich am Rand eines Feldweges gegenüber der Wilhelmstraße in Föhrste, in ungefährer Hohe des Streckenkilometers 51/6. Östlich des beschädigten Stromkastens befinden sich bereits abgeerntete Weizenfelder, auf die eine größere Menge an Humuserde abgeladen ...

mehr