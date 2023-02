Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Seniorin soll Geld ins Ausland überweisen - Erneute Warnung vor falschen Polizeibeamten

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ende vergangener Woche versuchte ein falscher Polizeibeamter eine 82-jährige Frau aus Hildesheim erfolglos um ihr Erspartes zu bringen. Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um noch einmal eindringlich vor dieser Masche zu warnen.

Den Ermittlungen zufolge erhielt die Dame am Donnerstagnachmittag (09.02.2023) einen Anruf, bei dem sich ein Mann als vermeintlicher Kriminalbeamter ausgab. Er erzählte der Frau, dass es in ihrer Straße zu einem Einbruch gekommen sei, bei dem die Täter festgenommen wurden. Dabei habe man Hinweise erlangt, dass die 82-Jährige ebenfalls Geschädigte eines Einbruchs werden könnte. Anschließend fragte der Mann die Seniorin aus und wollte wissen, wieviel Geld sie besitze. Nachdem die Dame erklärte, dass sich ihr Geld bei der Bank befinde, kündigte der angebliche Beamte an, einen Kollegen zu ihr schicken zu wollen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Dies blieb jedoch aus. Stattdessen erhielt die Dame am Freitag einen weiteren Anruf. Dabei versuchte der Betrüger die Frau vergeblich zu einer Geldüberweisung auf ein ausländisches Konto zu bewegen.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei wiederholt vor dieser Betrugsmasche, bei der sich die Täter als Polizeibeamte ausgeben und versuchen, den in der Regel lebensälteren Angerufenen Angst zu machen, dass sie Opfer einer Straftat werden könnten. In einem nächsten Schritt sollen die Geschädigten Geld oder Wertegengenstände an Abholer übergeben oder an vereinbarten Orten zwecks Abholung hinterlegen.

Menschen, die derartige Anrufe erhalten, sollten sofort auflegen!

Die Polizei würde nie Bürger/-innen anrufen und verlangen, dass diese ihr Geld oder ihre Wertgegenstände an der Tür abgeben, an irgendeinen Ort zwecks Abholung legen oder, wie im vorliegenden Fall, ihr Erspartes auf irgendwelche Konten im In- oder Ausland überweisen!

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell