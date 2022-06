POL-HI: Zweimal kontrolliert - zweimal mit Drogen erwischt

Hildesheim (ots) - Duingen (Be) Am Dienstag, 07.06.2022 in der Zeit von 07:50 Uhr bis 14:25 Uhr kam es in Duingen in der Eckhardtstraße auf einem Parkplatz in der Nähe einer dortigen Apotheke zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte den ordnungsgemäß abgestellten Pkw der Geschädigten und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle ohne seiner gesetzlichen ...

mehr