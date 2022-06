Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt

OT Heisede - Sachbeschädigung an einem Pkw

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Heisede, Heiseder Straße (mk). Im Zeitraum vom 01.06.2022, ca. 18:00 Uhr, bis zum 02.06.2022, ca. 13:10 Uhr, kam es in der Heiseder Straße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Der graue Pkw Chevrolet ist durch den unbekannten Täter mit drei Kratzer an der hinteren linken Tür beschädigt worden. Zuvor ist der Pkw ordnungsgemäß auf einem, zum Wohnhaus gehörenden, Parkplatz abgestellt worden. Der Schaden am Pkw wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell