POL-HI: Einbruch in Gartenlaube - Zwei Tatverdächtige gestellt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei Hildesheim führt Ermittlungen gegen zwei junge Männer im Alter von 16 und 17 Jahren, die im Verdacht stehen, bereits am vergangenen Freitag (20.08.2021) in eine Gartenlaube in der Kleingartenkolonie Hohnsen eingestiegen zu sein.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden die beiden Jugendlichen von einer Zeugin beobachtet, als sie am späten Freitagnachmittag mit Tüten in den Händen eine Gartenparzelle verließen. Die Frau vermutete einen möglichen Einbruch, zumal ihr der Besitzer der Parzelle bekannt ist, und informierte daraufhin die Polizei. Nur kurze Zeit später konnten die jungen Männer durch eine Streifenbesatzung angetroffen werden. Wie sich herausstellte, war an der zur Rede stehenden Gartenlaube eine Fensterscheibe zerstört. In den mitgeführten Tüten befanden sich überwiegend Nahrungsmittel und Getränke.

Ob es sich dabei tatsächlich um Diebesgut aus der Laube handelt, steht derzeit noch nicht fest.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Jugendlichen wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. Dabei werden durch die zuständigen Ermittler auch Zusammenhänge zu anderen Laubenaufbrüchen geprüft, gegen die die Polizei u.a. mit gezielten Bestreifungen vorgeht.

