Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/Listringen (kaw) Am 21.01.2021 beschädigte ein Verkehrsteilnehmer in der Zeit von 10:00 - 11:30 Uhr in der Listringer Dorfstraße Höhe Hausnummer 16 eine Grundstücksmauer. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde die Beschädigung beim Rückwärtsfahren mit einem unbekannten Kraftfahrzeug verursacht. An der Steinmauer entstand ein geschätzter Schaden von 1500 EUR. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

