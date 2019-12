Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand eines Containers

Hildesheim (ots)

In der gestrigen Nacht, 03.12.2019- 04.12.2019, brannte in der Bischof- Janssen- Straße in Hildesheim ein Altkleidercontainer.

Nach bisherigen Erkenntnissen war einem Hildesheimer auf dem Weg nach Hause gegen 22:30 Uhr aufgefallen, dass aus dem Container, der zwischen der Tankstelle und dem Parkhaus steht, Rauch aufsteigt. Daraufhin setzte er einen Notruf ab. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr Hildesheim löschten den Brand.

Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich.

Die Ermittlungen dauern an. Brandstiftung kann zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die am Brandort auffällige Beobachtungen getätigt haben, mögen sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

