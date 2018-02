POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Harsum

Hildesheim (ots) - Harsum-Morgenstern / Netto-Parkplatz(fm) Eine Kundin parkte am 27.02.2018 ihren grauen BMW auf dem Parkplatz des Netto Marktes in Harsum / Morgenstern. In der Zeit von 11:40 bis 12:10 Uhr muss ein anderes Kraftfahrzeug gegen den hinteren Kotflügel gefahren sein, denn als die Kundin ihren BMW wieder nutzen wollte, stellte sie eine Beschädigung fest. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 entgegen.

