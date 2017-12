Hildesheim (ots) - PKBad Salzdetfurth. Söhlde/Nettlingen. Das Mietfahrzeug eines 29-jährigen Mannes aus Nettlingen (Gemeinde Söhlde), wurde in der Nacht auf Heiligabend in Nettlingen, in der Glockruthenallee, in Höhe der Hausnummer 2, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. In der Zeit des 23.12.2017, zwischen 23:20 Uhr und 24.12.2017, 09:30 Uhr, muss ein Fahrzeug gegen die rechte vordere Fahrzeugseite des geparkten Pkw Audi gestoßen sein. Dadurch entstand im Bereich des Kotflügels eine Delle sowie ein Lackschaden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf ca. 1.500,- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer vom Unfallort. Die Polizei ermittelt nun in Sachen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei dem Polizeikommissariat in Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden. Lö.

