POL-HI: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hildesheim (ots) -

- Rheden - Am Samstag den 23.12.2017 ereignete sich gegen 13:30 Uhr auf der L 480 ein Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Alfeld/Leine befuhr mit ihrem Pkw Porsche Cayenne die Landesstraße 480 aus Brüggen kommend in Richtung Gronau/Leine. In der Ortsdurchfahrt Rheden geriet sie mit dem Pkw infolge Unachtsamkeit in den rechten unbefestigten Seitenraum und kam ins Schleudern. Das Fahrzeug querte die Fahrbahn und stieß auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite gegen ein Wohnhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt.

