POL-LDK: Tötungsdelikt in Haiger/Weidelbach + Ermittlungen dauern an - Arbeitsgruppe eingerichtet

Tötungsdelikt in Haiger/Weidelbach + Ermittlungen dauern an - Arbeitsgruppe eingerichtet

Gemeinsame Pressemeldung vom 08.01.2024:

Tötungsdelikt in Haiger/Weidelbach + Ermittlungen dauern an - Arbeitsgruppe eingerichtet

Wie bereits in einer ersten Pressemeldung am vergangenen Samstag (06.01.2024; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/17277/5686245) mitgeteilt, ermitteln die Staatsanwaltschaft Limburg und das Polizeipräsidium Mittelhessen wegen eines Tötungsdeliktes im Haigerer Ortsteil Weidelbach. Offenbar hat der 23 - jährige Tatverdächtige seine damalige 26 - jährige Lebensgefährtin im Februar 2023 auf ein Wiesengrundstück in der Feldgemarkung von Weidelbach gelockt, erschlagen und verbrannt. Gegen den 26 - Jährigen wurde am vergangenen Freitag Haftbefehl wegen Verdacht des Totschlages erlassen.

Am 03.01.2024 hatten sich erste Hinweise, dass die 26 - Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein soll, ergeben. Im Zuge dieser ersten Ermittlungen kam es zu dem Tatverdacht gegen den 23 - Jährigen und den ersten Maßnahmen, unter anderem umfasste dies ersten Untersuchungen der Kriminalpolizei in der Feldgemarkung.

Unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat wurde beim Polizeipräsidium Mittelhessen eine Arbeitsgruppe eingerichtet.

Ersten Ermittlungen nach war die 26 - Jährige dem Drogenmilieu zuzuordnen. Die weitere Ermittlungsarbeit soll ergeben, ob dies bei dem Tötungsdelikt eine Rolle gespielt hat oder nicht.

Am 09.12.2023 erschienen zwei Personen aus dem Umfeld der 26 - Jährigen bei der Polizei und teilten mit, dass sie sich seit mehreren Monaten nicht mehr gemeldet habe. Die Recherchen zum Aufenthaltsort der 26 - Jährigen verliefen ergebnislos. Wenige Wochen danach gab es dann die ersten Hinweise zum dem Gewaltverbrechen an der Frau aus Dillenburg.

