Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Zeugen und Ersthelfer nach Fahrradunfall am Dutenhofener See gesucht + Unfallflucht in Bicken + Sprinter blockiert A45 + Aus Ford, Mercedes und BMW bedient +

Dillenburg (ots)

--

Mittenaar-Bicken: Nach Unfall abgehauen / Polizei fahndet nach C-Klasse Kombi -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am zurückliegenden Wochenende in der Hindenburgstraße, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer zwischen Samstagabend, gegen 20.00 Uhr und Sonntagmorgen, gegen 08.00 Uhr beim Rangieren gegen die Front des in Höhe der Hausnummer 14 geparkten grünen Pick-Up stieß. An der vorderen Stoßstange und dem Scheinwerfer auf der linken Seite des Wagens blieben Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro zurück. An der Unfallstelle blieben Teile eines Rücklichtes des Unfallfahrzeuges zurück. Eine Recherche ergab, dass es sich um ein Bauteil der Kombiversion einer Mercedes C-Klasse handelt. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Zusammenprall in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Hindenburgstraße beobachtet? Wer kann sonst Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Wo ist ab Sonntag ein C-Klasse Kombi mit frischem Unfallschaden an der Heckbeleuchtung aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen - A 45: Transporter kippt und blockiert Sauerlandlinie -

Ohne Verletzungen überstand ein Sprinterfahrer heute in den frühen Morgenstunden einen Verkehrsunfall. Der 26-Jährige war gegen 03.00 Uhr zwischen der Anschlussstelle Ehringshausen und dem Wetzlar Kreuz in Richtung Hanau unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet der Wagen kurz vor einer Baustelle ins Schlingern, fuhr gegen einen Anpralldämpfer sowie eine mobile Schutzeinrichtung, kippte auf die Seite und blockierte beide Fahrspuren. Der in Hagen lebende Unfallfahrer blieb unverletzt. Während der Bergungsarbeiten musste die A 45 in Richtung Hanau bist etwa 04.30 Uhr voll gesperrt werden. Die Schäden an dem Sprinter und den Schutzeinrichtungen summieren sich auf rund 17.000 Euro.

Aßlar - Werdorf und Berghausen: Ford und Mercedes durchwühlt -

Nach Aufbrüchen von einem Ford in Werdorf und einem Mercedes in Berghausen bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Im Zeitraum von Samstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr bis Montagmorgen, gegen 06.30 Uhr erwischte es im Lerchenweg in Werdorf den Besitzer eines grauen Fiestas. Aus diesem ließen die Diebe einen Laptop im Wert von rund 400 Euro mitgehen. In der Hauptstraße in Berghausen machten sich Unbekannte an einer schwarzen E-Klasse zu schaffen. Am Montag, zwischen 14.35 Uhr und 18.06 Uhr erbeuteten sie Bankkarten, Bargeld sowie eine Uhr von noch nicht bekanntem Wert. Zeugen, die die Täter in Werdorf oder in Berghausen beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Aus BMW bedient -

Mit einer grünen Sporttasche der Mark Nike suchten Diebe am Parkplatz Kirschenwäldchen an der Volpertshäuser Straße das Weite. Die Täter schlugen die hintere Scheibe auf der Beifahrerseite ein und griffen sich die Tasche. Zeugen, die die Täter zwischen Montagmorgen, gegen 07.00 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 06.55 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Wetzlar-Dutenhofen: Radfahrer stößt mit Radfahrer zusammen / Polizei sucht nach wichtigen Zeugen -

Nach einem Unfall am Abend des 11.07.2023 (Dienstag), in Höhe des Lokals "Zum Anker" am Dutenhofener See, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Zum einen fahnden sie nach einem an dem Unfall beteiligten Radfahrer, zum anderen nach wichtigen Zeugen, die dem verletzten Radfahrer zu Hilfe kamen. Gegen 19.45 Uhr war ein 62-jähriger Radfahrer von Dutenhofen, über die Brücke der B 49 und der Bahnlinie, in Richtung des Lokals unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der flüchtige Radfahrer zeitgleich von Gießen kommend in Richtung des Lokals fuhr. Unmittelbar vor dem Lokal prallten die Radfahrer zusammen. Der 62-jährige trug durch den Sturz schwere Verletzungen davon. Passanten kümmerten sich um den Verletzten und riefen einen Rettungswagen. Der Gießener lehnte eine Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung ab. Ob und welche Schäden bzw. Verletzungen der zweite Radfahrer davontrug, ist nicht bekannt. Der etwa 40-jährige Fahrer eines grauen Land Rover brachte ihn nach Hause. Dort verschlechterte sich der Gesundheitszustand des 62-Jährigen und er musste mit Gehirnverletzungen und einem angebrochenen Wirbel im Gießener Klinikum stationär aufgenommen werden. Der Unfallfluchtermittler der Wetzlarer Polizei bittet die Ersthelfer, die sich am Abend des 11.07.2023, gegen 19.45 Uhr um den Verletzten kümmerten, den Fahrer des grauen Land Rover, der den Verletzten nach Hause fuhr, und den an dem Zusammenstoß beteiligten Radfahrer sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell