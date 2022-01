Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Scheibe hält + Einbruch in Bürogebäude + Über zwei Promille am Morgen + Fenster in Grundschule beschädigt + zerkratzte PKW + Auf Rückstau aufgefahren + Diebstahl von Baustelle + Unfallfluchten

Dillenburg (ots)

Scheibe hält

Braunfels- Tiefenbach: In der Nacht von Sonntag auf Montag (16./ 17. Januar) scheiterte ein Dieb an Scheibe eines Lebensmittelgeschäfts in der Mittelstraße. Ersten Ermittlungen zufolge schlug der Unbekannte zwischen 18 Uhr und 4.45 Uhr mit einem Stein auf die doppelverglaste Scheibe ein und verursachte dabei lediglich äußere Beschädigungen. Ob er deswegen von seinem Vorhaben abließ oder gestört wurde, ist nicht bekannt. Das Geschäft betrat er jedenfalls nicht. Der Schaden dürfte in dreistelliger Höhe liegen. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) entgegen.

Einbruch in Bürogebäude

Dietzhölztal- Ewersbach: Schäden in Höhe von etwa 1.000 Euro hinterließen Einbrecher in der Nacht auf Montag (17. Januar) an einem Bürogebäude und einer angrenzenden Hallte in der Gerberstraße. Zwischen 23 Uhr und 7 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Gebäuden, durchsuchten sie und nahmen eine Geldkassette mit 300 Euro Bargeld an sich. Hinweise hierzu nimmt die Kripo in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) entgegen.

Über zwei Promille am Morgen

Wetzlar: Aufgrund von Fahrauffälligkeiten kontrollierte eine Polizeistreife am Montag (17. Januar) eine 47-jährige Autofahrerin in der Ernst-Leitz-Straße. Der Atemalkoholtest zeigte um kurz nach 9 Uhr 2,6 Promille an. Die Beamten nahmen die Fahrerin für eine Blutentnahme mit zu Polizeistation und stellten ihren Führerschein sicher. Nach der Blutentnahme durfte die Frau wieder gehen.

Fenster in Grundschule beschädigt

Aßlar: Unbekannte beschädigten ein Fenster der Grundschule in der Bornstraße. Vermutlich warfen sie zwischen 17 Uhr am Freitag (14. Januar) und 7 Uhr am Montag Steine gegen die Scheibe und verursachten dadurch einen Schaden von etwa 400 Euro. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Zeugenhinweise.

Golf zerkratzt

Bischoffen: Einen in der Bergstraße geparkten VW zerkratzten Unbekannte zwischen 19 Uhr am Freitag (14. Januar) und 0.45 Uhr am Samstag. Die Schäden am grauen Golf dürften in Höhe von 500 Euro liegen. Die Polizei in Herborn (Telefonnummer 02772/ 470-50) bittet um Hinweise.

Rio zerkratzt

Herborn: 500 Euro beträgt der Schaden, den Unbekannte an einem geparkten Kia in der Walther-Rathenau-Straße verursachten. Im Zeitraum von 17 Uhr bis 23.30 Uhr zerkratzten sie am Donnerstag (13. Januar) den schwarzen PKW an der Beifahrerseite. Die Polizei in Herborn (Telefonnummer 02772/ 47050) bittet um Zeugenhinweise.

Auf Rückstau aufgefahren

Wetzlar: Kurz vor dem sogenannten Leica-Kreisel auf der L 3451 Richtung Wetzlar fuhr am Montag (17. Januar) ein 28-jähriger Jeep-Fahrer aus Wetzlar auf einen im Rückstau wartenden Seat. Der Aufprall schleuderte den Jeep von der Fahrbahn auf eine Wiese. Der von einem 57-Jährigen aus Mengerskirchen gelenkte Seat drehte sich durch die Kollision um 90 Grad und krachte seitlich in den davor wartendem BMW samt 50-jährigem Fahrer aus Wetzlar. Der 28-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und kam in ein Krankenhaus. Der Jeep und der Seat mussten abgeschleppt werden, insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 22.000 Euro.

Diebstahl von Baustelle

Wetzlar: Werkzeug und Baumaschinen nahmen Diebe von einer Baustelle in der Lahnstraße an sich. Zwischen 18 Uhr am Montag (17. Januar) und 7.10 Uhr am Dienstag verschafften sie sich gewaltsam Zutritt und entwendeten das Diebesgut im Wert von 500 Euro. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Zeugenhinweise.

Flucht trotz Rufen und Winken

Lahnau-Dorlar: Eine Autofahrerin kollidierte am Samstag (15. Januar) beim Ausparken aus einer Parklücke auf dem Edeka-Parkplatz in der Straße Beim Eberacker mit einem geparkten schwarzen BMW. Ohne sich um die Unfallschäden in Höhe von 800 Euro zu kümmern, fuhr die Frau gegen 13.05 Uhr weg. Eine Zeugin hatte den Unfall beobachtet und versuchte noch erfolglos, durch Rufen und Winken auf die Situation aufmerksam zu machen. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise zur Unfallverursacherin.

3000 Euro Schaden hinterlassen

Braunfels- Bonbaden: In der Straße Am Roßberg touchierte ein Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten schwarzen Polo und hinterließ entlang der vorderen linken Seite Beschädigungen in Form eines abgerissenen Außenspiegels, einer gebrochenen Felge und einer zerkratzten und eingedrückten Fahrertür. Die Schäden in Höhe von 3000 Euro entstanden zwischen Samstag und Sonntag (15./16. Januar), zwischen 16.30 Uhr und 11 Uhr. Die Polizei in Wetzlar (Telefonnummer 06441/918-110) bittet um Zeugenhinweise.

