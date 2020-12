Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: gefälschten Führerschein vorgezeigt ++ unter Drogeneinfluss mit dem Auto zur Polizei ++ 58-Jähriger von Pkw erfasst ++ betrunken hinters Steuer gesetzt ++ Unfallfluchten

DillenburgDillenburg (ots)

Haiger: gefälschten Führerschein vorgezeigt

Polizisten einer zivilen Fahndunggruppe der Polizeiautobahnstation Mittelhessen hielten am Freitagnachmittag (11.12.2020) auf der Autobahn 45 einen 47-Jährigen an. Der aus Drolshagen stammende Mann war mit seiner Mercedes C-Klasse in Fahrtrichtung Hanau unterwegs. Die Ordnungshüter kontrollierten den Benz-Fahrer um 14:30 Uhr in Höhe Haiger. Dem speziell geschulten Auge der Polizisten fiel auf, dass der ihnen vorgezeigte griechische Führerschein offenbar gefälscht war. Auf den 47-Jährigen kommen nun Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen zu. Den offensichtlich gefälschten Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Dillenburg: unter Drogeneinfluss mit dem Auto zur Polizei

Um 08:05 Uhr fuhr am vergangenen Samstag (12.12.2020) ein 33-Jähriger mit seinem schwarzen BMW zur Dillenburger Polizeiwache. Den Beamten ergaben sich Hinweise, dass der aus einem Dillenburger Stadtteil stammendende Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem fanden die Polizisten Betäubungsmittelutensilien bei dem Mann. Es folgte eine Blutentnahme. Auf den Dillenburger kommt nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Da der BMW-Fahrer völlig wirre Angaben machte, stellten die Polizisten den 33-Jährigen einem Arzt vor, der eine Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus veranlasste.

Wetzlar-Hermannstein: Einbrecher scheitern an Tür

Zwischen dem 27.11.2020 und vergangenem Freitag (11.12.2020), machten sich Unbekannte an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Wels-Straße zu schaffen. Die Diebe versuchten die Eingangstür aufzuhebeln. Die Tür hielt jedoch stand. Der Schaden wird mit 60 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen in der Otto-Wels-Straße aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Burgsolms: 58-Jähriger von Pkw erfasst

Am Sonntagmittag (13.12.2020) wurde ein 58-Jähriger aus einem Solmser Stadtteil von seinen VW Golf erfasst und verletzte sich schwer. Der Unfall passierte gegen 12:50 Uhr in der Margarethenstraße. Aus noch unbekannten Gründen geriet der rote VW ins Rollen. Der Mann wurde mitgerissen und möglicherweise überrollt. Rettungskräfte brachten den schwerverletzen 58-Jährigen in ein Krankenhaus. Zur Rekonstruierung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Unfallschaden beläuft sich auf 3.500 Euro.

Braunfels- betrunken hinters Steuer gesetzt

Mit 1,24 Promille setzte sich gestern Morgen (13.12.2020) ein 82-Jähriger hinter das Steuer seines Nissan Pulsar und fuhr los. Um 06:05 Uhr kontrollierten Wetzlarer Polizisten den aus Weinbach (Landkreis Limburg-Weilburg) stammenden Mann im Emanuelenweg. Für den 82-Jährigen folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

Unfallfluchten:

Haiger:

Am Freitag (11.12.2020) fuhr ein 73-Jähriger mit seinem braunen Dacia Duster auf der Landesstraße 3044 von Ewersbach in Richtung Weidelbach. In einer Kurve kam dem aus einem Haigerer Stadtteil stammenden Dacia-Fahrer ein Auto auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der 73-Jährige nach rechts aus, geriet in den Graben und krachte gegen ein Durchflussrohr. Der Unfallfahrer flüchtete. Der Duster-Fahrer und seine 72-Jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser. Der Unfallschaden beläuft sich auf 5.500 Euro. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn:

Offenbar beim Ein- oder Ausfahren aus einer Parklücke in der Willy-Brandt-Straße beschädigte ein unbekannter Unfallfahrer zwischen Donnerstag (10.12.2020), 20:00 Uhr und Freitag (11.12.2020), 08:00 Uhr, einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen BMW 520D. Die Reparatur des Schadens an der Fahrerseite wird rund 800 Euro kosten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn:

Zwischen 13:50 Uhr und 15:00 Uhr am vergangen Freitag (11.12.2020) touchierte ein unbekannter Unfallfahrer einen silbernen Mercedes A180. Der Benz parkte am rechten Fahrbahnrand des Sperlingswegs. Der Schaden an der Frontschürze links wird mit 1.000 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein-Beilstein:

Vermutlich beim Wenden beschädigte ein Unbekannter einen Maschendrahtzaun auf der Landesstraße 3382 zwischen den beiden Ortsteilen Haiern und Wallendorf. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Hinweise zu dem Unfallfahrer, der den Schaden zwischen Samstag (12.12.2020), 22:00 Uhr und Sonntag (13.12.2020), 10:00 Uhr verursachte, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

