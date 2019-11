Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Zigarettenautomaten aufgebrochen

E-Bike aus Garage geklaut

Citroen gestohlen

Plane aufgeschlitzt

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Manderbach - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Unbekannte machten sich heute Morgen (29.11.2019) gegen 03:55 Uhr an einem Zigarettenautomaten in der Hauptstraße zu schaffen. Die Gauner brachen den Automaten auf und stahlen den Münzbehälter. Der verursachte Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Solms -E-Bike aus Garage geklaut

Ein unbekannter Dieb verschaffte sich Zutritt zu einer Garage in der Berghäuser Straße. Zwischen Mittwoch (27.11.2019), 17:00 Uhr und Donnerstag (28.11.2019), 08:00 Uhr stahl er ein Mountainbike der Marke Conway. Das orange-schwarze E-Bike hat einen Wert von 4.129 Euro. Hinweise zu dem dreisten Dieb oder dem Verbleib des E-Bikes erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Hermannstein -Citroen gestohlen

Am Mittwochabend (27.11.2019) stahlen unbekannte Diebe einen weißen Citroen mit dem Kennzeichen WZ-SE 800 von dem Parkplatz eines Autohändlers im Dillfeld. Die Wetzlarer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 18:40 Uhr und 18:50 Uhr im Bereich des Dillfelds beobachtet? Wer kann Angaben zu dem 30.000 Euro teuren weißen Jumper oder dessen Verbleib machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Plane aufgeschlitzt

Offenbar auf den Inhalt eines Anhängers hatten es Unbekannte in der Nacht von Mittwoch (27.11.2019) auf Donnerstag (28.11.2019) abgesehen. Der Anhänger der Marke Saris stand in der Verlängerung der Hohen Straße in Richtung der Kompostierungsanlage. Zwischen 17:45 Uhr und 06:45 Uhr machten sich die Unbekannten an der Plane des Anhängers zu schaffen und schlitzten diese auf. Nach ersten Ermittlungen stahlen die Dreisten nichts aus dem grauen Saris-Anhänger. Sie hinterließen einen Schaden von 500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 02771/907 120

E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



