Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Unfallflucht am Krankenhaus Ehringshausen - An Geotheschule Kennzeichen von Moped gestohlen - Brand in Einfamilienhaus in Niederwetz -

Dillenburg (ots)

--

Ehringshausen: Unfallflucht am Krankenhaus -

Am Dienstagmorgen (07.05.2019) beschädigte ein Unbekannter einen auf dem Parkplatz des Krankenhauses abgestellten schwarzen Golf. Zwischen 08.50 Uhr und 12.10 Uhr prallte der Unfallfahrer gegen das Heck des VW und beschädigte auf der Fahrerseite Stoßstange, Kotflügel sowie den Parksensor. Die Reparatur wird etwa 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Kennzeichen an der Goetheschule geklaut -

Am Mittwochmorgen (08.05.2019) schlug ein Kennzeichendieb an der Goetheschule in der Frankfurter Straße zu. Zwischen 08.05 Uhr und 09.45 Uhr parkte dort ein 125er Motorrad. Der Diebe montierte das Kennzeichen WZ-TS 20 ab und machte sich auf und davon. Hinweise zu dem Täter oder zum Verbleib des Nummernschildes nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Schöffengrund-Niederwetz: Brand in der Wetzlarer Straße -

Ein Brand gestern Abend (08.05.2019) im Keller eines Einfamilienhauses in der Wetzlarer Straße rief Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 18.00 Uhr bemerkte eine Bewohnerin den Brand und alarmierte die Feuerwehr. Feuerwehren aus der Gemeinde Schöffengrund rückten an und löschten die Flammen. Nach einer ersten Einschätzung der Polizei gerieten auf einem Kochfeld im Keller abgelegte Gegenstände in Brand. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden. Verletzte wurden der Polizei nicht bekannt.

Guido Rehr, Pressesprecher

