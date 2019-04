Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Ladendieb in Haiger erwischt

Spirituosen und Kaffee im Wert von rund 300 Euro gestohlen

Haiger: Einer aufmerksamen Kundin des Lidl-Marktes in der Bahnhofstraße und die Hartnäckigkeit zweier Mitarbeiter verdankt die Dillenburger Polizei die Festnahme eines Ladendiebes.

Gestern Nachmittag (10.04.2019) beobachtete die Kundin wie ein Mann mehrere Flaschen Alkohol unter dem Pullover versteckte und, ohne diese zu bezahlen, die Kasse passierte. Eine Mitarbeiterin stoppten den Mann noch im Markt und informierte die Polizei. Als der mitbekam, dass die Polizei auf der Anfahrt ist, nahm er reiß aus. Der Mitarbeiter stellte den Flüchtigen letztlich in der Walkenmühlstraße und übergab ihn der Polizei.

Der 45-jährige Rumäne mit festem Wohnsitz im Landkreis Offenbach räumte sofort ein, neun Flaschen Aperol gestohlen zu haben. Um die Beute sicher aus dem Markt zu schmuggeln, trug er unter seiner Oberbekleidung eine Weste aus stretchfähigem Material, die er an seiner Jacke festgetackert hatte, um ein Herausfallen der Flaschen zu verhindern. Er wies sich mit einer rumänischen ID-Karte aus und gab an, mit dem Zug angereist zu sein. Sein professionelles Vorgehen und Erfahrungen aus zurückliegenden Ladendiebstählen dieser Art, machte die Ordnungshüter stutzig und sie suchten den Parkplatz am Markt ab. Dort entdeckten sie einen in Offenbach zugelassenen Pkw, der auf die Ehefrau des Ladendiebes zugelassen ist. Im Wagen fanden die Polizisten weitere Alkoholika: 13 Flaschen Aperol, 18 Flaschen Ramazzotti sowie eine Flasche Ballantine´s Whisky und fünf Päckchen Kaffee im Gesamtwert von 330 Euro. Zur Herkunft gab der 45-Jährige an, dies auf einem Flohmarkt gekauft zu haben. Auf den Hinweis, dass die Flaschen und der Kaffee in Lidl-Tüten aufbewahrt wurden, reagierte er nur mit Schulterzucken.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die im Auto des 45-Jährigen sichergestellte Beute aus Diebstählen aus anderen Lidl-Märkten stammt. Zudem ergab eine Überprüfung der Gerätenummer seines mobilen Navigationsgerätes, dass dies aus einem Autoaufbruch 2018 im Main-Taunus-Kreis stammte. Die Dillenburger Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls sowie wegen des Verdachts der Hehlerei.

Die Polizisten stellten die Beute aus dem Wagen sicher. Der Dieb musste mit auf die Dillenburger Wache, wo seine Vernehmung und erkennungsdienstliche Behandlung folgte. Er ist bisher einmal wegen Ladendiebstahls bei der Polizei auffällig geworden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte er nach den polizeilichen Maßnahmen die Wache wieder entlassen.

