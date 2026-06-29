POL-LG: Tötungsdelikt in Stade - Polizei schaltet Hinweisportal
Stade (ots)
Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt in Stade hat die Polizei ab sofort ein Hinweisportal eingerichtet.
Unter nds.hinweisportal.de/toetungsdelikt-stade können Zeuginnen und Zeugen Hinweise sowie Fotos oder Videos direkt an die Ermittlerinnen und Ermittler übermitteln.
Jeder Hinweis kann für die laufenden Ermittlungen von Bedeutung sein. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Rückfragen bitte an:
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Laurits Penske
Auf der Hude 2
21339 Lüneburg
Telefon: 04131 - 607 1043
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