Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Erstes Update zu Tötungsdelikt in Jugendhilfeeinrichtung Stade

Stade (ots)

Die Polizei hat einen Haupttäter festgenommen, zwei weitere befinden sich derzeit noch in polizeilichen Maßnahmen. Eine Tatbeteiligung ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach aktuellem Stand sind fünf Personen vor Ort verstorben, eine sechste Person ist im Krankenhaus den Verletzungen erlegen. Bei den Getöteten handelt es sich um Erwachsene. Heute Abend, um 19:30 Uhr, findet eine Pressekonferenz unter Beteiligung der Polizei, der Staatsanwaltschaft Stade, des Landkreises Stade und Frau Innenministerin Behrens im Kreishaus des Landkreises Stade, Am Sande 2 in Stade, statt. Parkmöglichkeiten sind vor Ort.

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