POL-WOB: Bedrohung mit Messer

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Heßlinger Straße 18.12.2024, 14:21 Uhr Zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte kam es am Mittwochnachmittag in einem Studierendenwohnheim in der Heßlinger Straße in Wolfsburg. Ein 22-Jähriger verletzte zwei Polizeibeamte leicht. Er wurde einer psychiatrischen Fachklinik zugeführt. Zwei Mitarbeitende des Sozial-Psychiatrischen-Dienstes der Stadt Wolfsburg teilten zunächst über den ...

mehr