Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter entwendet Bargeld

Velpke (ots)

Velpke, Erlenring

14.11.24, 17:00 Uhr - 22.55 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am späten Donnerstagabend im Erlenring in Velpke.

Als der 59 Jahre alte Hauseigentümer nach Hause kam, stellte er beim Betreten seines Hauses den komplett durchwühlten Wohnbereich fest und informierte umgehend die Polizei. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand verschaffte sich ein unbekannter Täter durch gewaltsames Einwirken auf ein Fenster Zugang zum Gebäude. Im Inneren durchwühlte er sämtliche Räumlichkeiten nach sich lohnender Beute. Er entwendete Bargeld und flüchtete unerkannt in unbekannte Richtung. Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen, die am besagten Abend auffällige Personen in Tatortnähe beobachtet haben oder anderweitige Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05361 4646 0 mit den Ermittlern des 2. Fachkommissariats in Verbindung zu setzen.

