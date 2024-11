Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Auffinden einer Indoorplantage - Polizei nimmt 28-Jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest

Danndorf (ots)

Danndorf, Grafhorster Straße

03.11.2024, 00.30 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wurde in einem Wohnhaus in der Grafhorster Straße in Danndorf eine Indoorplantage durch Polizeibeamte des Polizeikommissariates Helmstedt festgestellt. Ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde in dem Haus vorläufig festgenommen.

Zunächst ging am Sonntag gegen 00.30 Uhr ein Hinweis über eine unklare Rauchentwicklung in einem Haus in der Grafhorster Straße bei der Feuerwehr ein. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war Rauch aus dem dortigen Wohnhaus erkennbar, so dass das Gebäude durch die Feuerwehrkräfte betreten wurde.

In dem Haus staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht, denn anstatt eines Brandes stellten sie eine Indoorplantage mit 140 Cannabispflanzen und professionellem Anbauequipment fest.

In dem Objekt konnte ein 28 Jahre alter Tatverdächtiger angetroffen werden, der von den Polizeibeamten vorläufig festgenommen und der Polizeidienststelle in Wolfsburg zugeführt wurde.

Das Haus wurde beschlagnahmt. Im Laufe des Sonntags erfolgte der Abtransport der Pflanzen.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig stellte am Montagmorgen einen Antrag auf einen U-Haftbefehl. Am Montagnachmittag wird der 28-Jährige dem zuständigen Haftrichter in Helmstedt vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell