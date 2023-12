Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter entwenden Bargeld und Bekleidung

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Vorsfelde, Moorbreite

01.12.2023, 15.00 Uhr bis 03.12.2023, 14.00 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Moorbreite im Wolfsburger Ortsteil Vorsfelde ein und entkamen unerkannt.

Der Hauseigentümer verständigte am Sonntagabend die Polizei, nachdem er den Einbruch in sein Haus festgestellt hatte. Nach bisherigen Ermittlungsstand nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit des Hauseigentümers und verschafften sich am Wochenende gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zum Haus. Dort durchsuchten sie alle Räume nach Diebesgut. Die Einbrecher entwendeten Bargeld, Sonnenbrillen und Sportschuhe sowie eine Sporttasche.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, melden sich bitte telefonisch unter der Nummer 05361/46460 bei der Wolfsburger Polizei.

