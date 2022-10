Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in ehemaliger Zahnarztpraxis - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Dessauer Straße

25.10.2022, 16.30 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Dienstagnachmittag ein leerstehendes Gebäude in der Dessauer Straße in Brand. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr das Feuer entdeckt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Als diese wenige Minuten später am Ort erschien, stand die ehemalige Zahnarztpraxis in Vollbrand. Mit einem Großaufgebot gelang es der Berufsfeuerwehr nach etwa zwei Stunden den Brand vollständig zu löschen. Unterstützt wurden sie hierbei von den Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte, Fallersleben. Das Gebäude wurde durch die Flammen völlig zerstört und kann derzeit nicht betreten werden.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.

Das Gebäude war bereits Ende Januar 2022 in Brand geraten und seitdem mit einem Bauzaun gegen unbefugtes Betreten eingezäunt.

Zeugen, die Hinweise auf die Brandentstehung oder verdächtige Personen geben können werden gebeten, sich bei dem 1. Fachkommissariat unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell