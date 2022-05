Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Telefonbetrüger scheitern an cleverer Seniorin - Polizei lobt Umsichtigkeit

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 20.05.2022

Am Freitagvormittag vereitelte eine 70-jährige Seniorin durch umsichtiges Verhalten den Erfolg von Telefonbetrügern.

Wie erst jetzt bekannt wurde, erhielt die Wolfsburgerin am späten Freitagvormittag eine Nachricht auf ihrem Smartphone. In dieser gab ihr vermeintlicher Sohn an, sein Handy versehentlich in die Waschmaschine gesteckt zu haben und nun 2200 Euro für ein neues Telefon zu benötigen. Zunächst dachte die Seniorin, dass es sich tatsächlich um ihren Sohn handeln würde, eine Überweisung tätigte sie jedoch nicht. Kurze Zeit später ging eine weitere Zahlungsaufforderung ein, da die Rechnung für einen Fernseher überwiesen werden müsse. Zeitgleich wurde eine Kontoverbindung geschickt, auf die das Geld überwiesen werden sollte. Zudem wurde die 70-Jährige aufgefordert, ein Foto der erfolgreichen Überweisung zu schicken. Die Wolfsburgerin wurde nun stutzig und suchte umgehend ihren Sohn auf. Dieser zeigte sich sehr überrascht und er wurde klar, dass Betrüger versucht hatten, an das Ersparte der Seniorin zu kommen.

Die Polizei lobt das umsichtige Verhalten der Seniorin. Die Wolfsburgerin hat richtig gehandelt in dem sie argwöhnisch blieb und sich bei ihrem Sohn vergewisserte. Genau dies sollte in jedem Fall getan werden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell