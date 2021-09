Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Angriff auf Personengruppe - Zwei Personen leicht verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Haydnring

18.09.2021, 22.17 Uhr

Am Samstagabend kam es in einem Hinterhof einer Kneipe im Haydnring zwischen zwei Personengruppen zu einer Auseinandersetzung. Zwei 25 und 27 Jahre alte Männer wurden durch ein Messer und Pfefferspray leicht verletzt. Die Täter sind flüchtig. Die Hintergründe zu der Tat sind derzeit unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Über den Notruf wurde der Polizei am Samstagabend eine Schlägerei auf dem Hinterhof einer Kneipe mitgeteilt. Dort sollte eine 5-köpfige Personengruppe mehrere junge Männer zusammenschlagen. Als die eingesetzten Streifenwagen eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Nach bisherigen Ermittlungen hielten sich zehn Männer im Alter zwischen 20 und 27 Jahren auf dem Hinterhof auf. Es kam zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit einer Person, die kurze Zeit später mit vier anderen Männern in den Hinterhof zurückkehrte. Es folgte eine Schlägerei, in dessen Verlauf ein unbekannter Mann mit einem Messer hantierte und den 27-Jährigen an der Hand leicht verletzte. Eine weitere bisher unbekannte Person sprühte mit Pfefferspray und verletzte den 25 Jahre alten Mann im Gesicht. Nach Angaben der Personengruppe führte ein Täter eine Schußwaffe mit, benutzte diese jedoch nicht. Als aus der Ferne Martinshorn zu hören war, sind die Täter geflüchtet.

Hintergründe sowie Täter sind zurzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell