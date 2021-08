Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Audi gerammt - Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfallflucht

Wolfsburg (ots)

Lehre, Berliner Straße

11.08.2021, 19.00 Uhr - 12.08.2021, 10.30 Uhr

Die Polizei in Lehre sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht die sich zwischen Mittwochabend 19.00 Uhr und Donnerstagvormittag 10.30 Uhr in der Berliner Straße ereignet hat.

Eine 53 Jahre alte Fahrzeughalterin hatte ihren grauen Audi A 4 ordnungsgemäß in einer Parkbucht an der Berliner Straße, in Höhe einer Tankstelle in Fahrtrichtung Wolfsburg abgestellt.

Als sie am Donnerstagmorgen wieder zu ihrem Wagen kam musste sie feststellen, dass ihr Audi auf der gesamten linken Fahrzeugseite eingedellt war. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer hatte ihr Fahrzeug gerammt oder gestriffen und sich, ohne um den entstandenen Schaden zu kümmern, aus dem Staub gemacht.

Die Höhe der Beschädigungen lassen darauf schließen, dass es sich um ein größeres Fahrzeug wie eine Landmaschine gehandelt haben könnte.

Der Schaden, den der unbekannte Fahrzeugführer durch den Unfall verursacht hat, dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Da die Berliner Straße als Durchgangsstraße ständig befahren ist, hofft die Polizei darauf, dass andere Verkehrsteilnehmer etwas von dem Unfall mitbekommen haben. Zudem gehen die Ermittler davon aus, dass der Unfallverursacher mit seinem großen Fahrzeug nicht geräuschlos durch den Ort gefahren ist und Anwohner durch die lauten Betriebsgeräusche etwas beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Lehre oder die Rufnummer 05353/94105-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell