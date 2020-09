Polizei Bochum

POL-BO: Kraftrad kippt gegen Auto: Unfallverursacher hinterlässt Zettel mit unleserlichen Personalien - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Nach einem Unfall mit Sachschaden in Baukau sucht die Polizei einen Kraftradfahrer. Er hatte der Geschädigten, einer 77-jähigen Autofahrerin aus Herne, seine Personalien auf einen Zettel geschrieben - jedoch unleserlich und unvollständig.

Der Vorfall hat sich am Freitagvormittag, 28. August, ereignet. Gegen 10.50 Uhr wollte die Autofahrerin von der Roonstraße nach rechts auf die Bahnhofstraße in Richtung Recklinghausen abbiegen und wartete an der roten Ampel. Neben Ihr stand ein Kraftrad auf der Linksabbiegerspur. Plötzlich vernahm die Seniorin einen Knall und bemerkte, dass das Kraftrad umgefallen und dabei gegen ihr Auto gestoßen war - Fahrer und Sozius lagen auf der Straße.

Die Polizei wollte der Fahrer "auf gar keinen Fall" hinzuziehen, so die Geschädigte - stattdessen schrieb er seine Personalien auf einen Zettel, übergab ihn der 77-Jährigen und fuhr davon. Erst später bemerkte die Seniorin, dass die Angaben unleserlich und unvollständig waren.

So wird der Fahrer beschrieben: 40 - 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur. Er sprach nach Zeugenaussage akzentfreies Deutsch. Der Sozius war deutlich schmaler und hatte eine hagere Statur.

Der Sachschaden am Auto beträgt schätzungsweise rund 200 Euro.

Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats (VK) bitten den Verursacher und die beiden Zeuginnen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

