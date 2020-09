Polizei Bochum

POL-BO: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt in Bochum

Bochum (ots)

Die Polizei sucht nach einem Raubdelikt in Bochum vom frühen Montagmorgen (7. September) Zeugen.

Ein 22-jähriger Bochumer wurde, um 3.30 Uhr, an der Haltestelle "Knappschaft" an der Königsallee von drei unbekannten Männern angesprochen. Sie forderten Bargeld. Als der 22-Jährige angab, kein Geld bei sich zu haben, schlug einer der Männer unvermittelt zu. Die drei Unbekannten flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Bochumer wurde dabei leicht verletzt.

Der Haupttäter ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur und trug schwarze Kleidung sowie eine schwarze Kappe. Alle drei sahen laut Zeugenangaben "südländisch" aus.

Das zuständige Kriminalkommissariat (KK 32) hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nun: Wer hat am Montagmorgen etwas im Bereich der Königsallee/Wohlfahrtstraße gesehen? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8205 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441.

