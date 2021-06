Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorradfahrer stürzt - 44-Jähriger schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Lehre, L 293/Im Dorfe

17.06.2021, 07.28 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer hat sich am Donnerstagvormittag im Bereich der Gemeinde Lehre ereignet. Nach polizeilichem Kenntnisstand und Aussagen von Beteiligten befuhr gegen 07.28 Uhr ein 44 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Hannover mit seiner Harley-Davidson XL 1200L die Landesstraße 293 aus Wettmershagen kommend und wollte am Abzweig Jelpke nach links in die Straße Im Dorfe abbiegen. Dabei übersah er zunächst eine 41 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Braunschweig, die mit ihrem Skoda Fabia die L 293 aus Essenrode in Richtung Wettmershagen unterwegs war.

Beim Abbiegen bemerkte der Motorradfahrer sein Fehler und wollte sein Motorrad stoppen. Da er sich jedoch bereits in Schräglage befand und seine Geschwindigkeit zu gering war, kippte er zur Seite und stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich schwer verletzte.

Die 41 Jahre alte Skoda-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug noch rechtzeitig stoppen, so dass es zu keiner Berührung zwischen Pkw und Motorrad kam.

Der 44-Jährige wurde durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt und anschließend ins Wolfsburger Klinikum verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Am Motorrad des 44-Jährigen entstand geringer Sachschaden, der nach ersten Schätzungen auf 100 Euro beziffert wurde.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell