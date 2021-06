Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fahrzeugführerin mit 2,64 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde, Meinstraße

07.06.2021, 07.10 Uhr

Mit 2,64 Promille wurde ein 34 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Wolfsburg am Dienstagmorgen in der Meinstraße angetroffen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei alarmiert, die die Fahrzeugführerin gegen 07.10 Uhr auf dem Parkplatz eines dortigen Getränkemarktes antraf. Die Motorhaube des Fahrzeugs der 34-Jährigen war noch deutlich warm. Bei der Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrerin fest. Die 34-Jährige räumte ein, das Fahrzeug geführt zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,64 Promille. Daraufhin wurde der Fahrerin im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und der Führerschein beschlagnahmt. Die 34-Jährige wird sich wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss demnächst vor Gericht verantworten müssen.

