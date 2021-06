Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kästorf, Oebisfelder Straße, Parkplatz Tor Ost 05.06.2021, 22.20 Uhr

Am Samstagabend kam zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Oebisfelder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 19-jährigen Audi-Fahrer aus dem Heidekreis und einem 20-jähriger Passat-Fahrer aus Wolfsburg. Der Passat-Fahrer wurde leicht verletzt; an den Fahrzeugen entstand hoher Schaden.

Gegen 22.20 Uhr erhielt die Polizei einen Anruf, dass es auf einer Parkebene am Parkplatz Tor-Ost zwei PKW zusammengestoßen seien. Die eingesetzten Polizeibeamten*innen stellten bei ihrem Eintreffen die zwei erheblich beschädigten Fahrzeuge fest. Nach bisherigen Ermittlungen fuhren die PKW-Fahrer mehrfach auf dem Parkdeck hin und her. Plötzlich kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Wolfsburger leicht verletzt wurde. Eine medizinische Versorgung war nicht erforderlich. Eine Alkoholbeeinflussung der Beteiligten konnte ausgeschlossen werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

