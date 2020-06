Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tödlicher Verkehrsunfall in Helmstedter Innenstadt - Polizei sucht bestimmte Zeugin

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Edelhöfe 03.06.20, 08.40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Helmstedter Innenstadt erlag am Vormittag ein 79 Jahre alter Toyota-Fahrer aus Helmstedt im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Den Ermittlungen zufolge beobachtete eine Zeugin gegen 08.40 Uhr, wie der alleinbeteiligte 79-Jährige mit seinem Pkw in der Straße Edelhöfe einen Parkplatz verließ und dabei mit plötzlich aufheulendem Motor geradeaus über einen Fußweg in eine Grundstücksmauer krachte. Es sei möglich, so ein Beamter, dass der Fahrer Brems- und Gaspedal verwechselt habe.

Die alarmierten Feuerwehren aus Helmstedt und Barmke befreiten den in seinem Fahrzeug eingeklemmten und zunächst noch ansprechbaren Helmstedter. Rettungssanitäter brachten den lebensgefährlich Verletzten in die Klinik, wo der 79-Jährige wenig später verstarb. Der Pkw wurde abgeschleppt, es entstand ein Schaden von 20.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme erhielten die Beamten Hinweise auf eine Zeugin, die ihre Unfallbeobachtungen schon an einen Passanten weitergegeben hatte, aber selbst schon weitergegangen war. Diese wichtige Unfallzeugin gebeten, sich mit der Polizeiwache in Helmstedt unter der Rufnummer 05351-5210 in Verbindung zu setzen.

