Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Königslutter: Einbruch in Bäckereifiliale - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Fischersteg 10.02.20, 04.15 Uhr

Am frühen Montagmorgen wurden in Königslutter Einbrecher vermutlich bei dem Versuch, in eine Bäckereifiliale einzusteigen, gestört. Den Tätern gelang unerkannt die Flucht vom Tatort des Geschäftes in der Straße Fischersteg. Den Ermittlungen nach wollte ein Anlieferungsfahrer gegen 04.15 Uhr Ware zu der Bäckerei bringen, als er die gewaltsam aufgebrochene Eingangstür bemerkte. Bei der Spurensuche am Tatort zeigte sich, dass die Täter offenbar auf Bargeld aus waren und fluchtartig die Filiale verließen und dabei ihr Tatwerkzeug am Tatort zurückließen. Zeugen des Einbruchs wenden sich bitte an die Polizei Königslutter unter Telefon 05353-941050.

